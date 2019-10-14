Диспансеризация и профосмотр: где, когда и как их можно пройти

С возрастом все мы начинаем осознавать важность здоровья и необходимость его сохранения. Зачастую люди начинают думать о своём здоровье после того, как о себе дадут знать какие-то болезни. А ведь многое можно предотвратить, если вовремя проходить профосмотр.

С мая 2019 года действует приказ министерства здравоохранения РФ №124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». О том, какие изменения ждут нас в связи с вступлением в силу данного приказа, рассказали страховые представители компании «Капитал Медицинское Страхование» («Капитал МС»).

– Расскажите, что же это такое – диспансеризация, и когда её лучше начать проходить?

– Диспансеризация – это комплекс диагностических мероприятий, которые на ранней стадии позволяют выявить хронические неинфекционные заболевания или риск их развития. Например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания.

Если были выявлены нарушения в состоянии здоровья, проводится второй, расширенный, индивидуальный комплекс диагностики, а при необходимости назначается лечение.



Проходить диспансеризацию нужно всем гражданам с 18 лет. Начинать её стоит с похода в кабинет профилактики или к участковому терапевту поликлиники, которую вы выбрали для получения первичной медико-санитарной помощи. Это может быть поликлиника по месту жительства или по месту работы. Узнать, к какой поликлинике вы прикреплены, можно в страховой компании.

– Как часто по новым правилам можно проходить диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр?

– С мая 2019 года все граждане имеют право ежегодно проходить профосмотр. Граждане старше 40 лет могут делать это один раз в год. Те, кому от 18 до 39 лет, могут проходить диспансеризацию один раз в три года.

– Профосмотр и диспансеризация чем-то отличаются друг от друга?

– Они отличаются объёмом исследований, которые в обязательном порядке проводятся гражданам. Диспансеризация подразумевает более широкий объём исследований. Следовательно, для неё требуется больше времени.

– Существуют возрастные категории диспансеризации. А если человеку больше или меньше лет, может ли он обследоваться бесплатно?

– Если по возрасту вам в этом году не положено прохождение диспансеризации, то можно абсолютно бесплатно пройти ежегодный профилактический осмотр.

– Что же включают в себя профосмотр и диспансеризация по полису ОМС?

– Профосмотр состоит из анкетирования, измерения роста, веса, подсчёта индекса массы тела (ИМТ), определения сердечно-сосудистого риска, измерения артериального давления, общего холестерина крови, глюкозы, флюорографии(раз в 2 года), ЭКГ (в 18, 35 лет и затем ежегодно), измерения внутриглазного давления (в 18, 40 лет и затем ежегодно), а также осмотра гинекологом женщин фертильного (детородного) возраста.



Диспансеризация на первом этапе включает в себя мероприятия профосмотра и дополнительные методы обследований, такие как:

• общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) — с 40 лет;

• осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин после 40 лет;

• исследование кала на скрытую кровь (с 40 до 64 лет включительно — один раз в 2 года, с 65 до 75 лет включительно — ежегодно);

• эзофагофиброгастродуоденоскопию (ЭФГДС) — в 45 лет;

• для женщин с 18 до 64 лет включительно цитологическое исследование мазка с шейки матки один раз в 3 года;

• маммографию с 40 до 75 лет включительно один раз в 2 года;

• для мужчин 45, 50, 55, 60, 64 лет исследование простат-специфического антигена (ПСА) в крови.

После всех этих процедур пациент должен посетить терапевта для оценки состояния здоровья, определение группы здоровья, а также группы диспансерного наблюдения при наличии заболеваний.

– В каких случаях назначается второй этап обследований? И что он в себя включает?

– Если результаты проведённых на первом этапе диспансеризации мероприятий не позволяют сделать необходимые окончательные выводы о состоянии здоровья гражданина, назначается второй этап диспансеризации. Перечень конкретных мероприятий будет индивидуальным для каждого человека.

– Есть ли ещё какие-то изменения в порядке прохождения профилактических мероприятий?

– Конечно! Есть ещё ряд важных изменений! Записаться на диспансеризацию теперь можно по телефону или через интернет. Все медицинские организации должны предоставить такую возможность своим пациентам. Это удобно, ведь записавшись заранее, можно прийти в поликлинику и пройти обследование в удобное для вас время. Кстати, согласно приказу Минздрава, вы можете пройти диспансеризацию и в вечернее время и даже в субботу!



Все результаты исследований должны быть внесены в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях с пометкой «Профосмотр» или «Диспансеризация», а также врачом должна быть заполнена карта учета диспансеризации.

– Можно ли сказать, сколько времени в среднем уходит на прохождение диспансеризации?

– Если подготовиться к сдаче анализов заранее (прийти в поликлинику натощак, принести с собой кал, мочу), то на первоначальные мероприятия потребуется один день. Ещё раз нужно будет посетить терапевта, чтобы ознакомиться с итогами диспансеризации и при необходимости пройти второй этап.

– Многие жалуются, что работодатели не отпускают их для прохождения диспансеризации. Законно ли это?

– Важно знать, что Трудовой кодекс РФ в статье 185.1. «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации» предусматривает: Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие пенсионного возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, также имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Чтобы получить выходной для прохождения диспансеризации, нужно написать заявление. При этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем».

Кроме того, в настоящее время в статью 185,1 ТК РФ по поручению Правительств РФ вносятся изменения, в соответствии с которыми гражданам с 40 лет, которые теперь получили право на ежегодную диспансеризацию, один рабочий день на ее прохождение с сохранением места работы и среднего заработка будет предоставляться ежегодно.

– Какие документы необходимо иметь при себе, чтобы пройти профилактические мероприятия бесплатно?

– Для прохождения профосмотра берите с собой документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС.

Если у вас нет полиса ОМС, его всегда можно оформить в «Капитал МС».

Если у вас остались вопросы по профмероприятиям, по лечению и диагностике имеющихся заболеваний, по правам в системе ОМС, вам отказали в прохождении профмероприятий, в оказании бесплатной медицинской помощи, оказали некачественную медицинскую помощь, приходите или звоните в «Капитал МС» по бесплатному номеру 8-800-100-81-01/02. Звонить можно круглосуточно.

В каждом регионе работает региональный контакт-центр, номера телефонов и адреса на нашем сайте: www.kapmed.ru.