Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

- Advertisement -

«Смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве». Найдя по такому запросу в интернете интересный фильм или сериал, многие пользователи восторженно и спешно открывают незнакомые сайты с подозрительными адресами, встречая на своем пути огромные потоки рекламы и спама, но даже это мало кого останавливает. Вижу цель – не вижу препятствий! По статистике пользователи сети посещают пиратские сайты с нелегальными видео более 300 млрд раз ежегодно, причем Россия входит в число лидеров по этому параметру. К сожалению, немногие знают, чем чревато такое бездумное потребление пиратского контента. Эксперты Роскачества поясняют, что делать киноманам, чтобы любовь к фильмам не привела к плачевным последствиям.

Видеопиратство – незаконное копирование и распространение видеопродукции, защищённой авторским правом. Пиратскими сайтами принято называть те сайты, на которых пользователям предоставляется возможность посмотреть или скачать заинтересовавший фильм или сериал бесплатно, ведь большая часть видео, которое там находится, пиратское. Скачивание нелицензионного контента нередко осуществляется с помощью так называемых «торрент-трекеров.

На подобных пиратских ресурсах видео распространяется в нескольких форматах:

– Экранка (CAMRip) – снимается непосредственно в зале обычной камерой с рук, а звук записывается со встроенной камеры. Качество изображения и звука при такой записи будет крайне плохим.

– TeleSync (TS) – снимается тоже из зала, но уже на хорошую камеру, располагаемую на штативе, а звук записывается на отдельный аудио источник. Запись часто проводится по договоренности с работниками кинотеатра и обладает гораздо лучшим качеством в отличии от «экранки».

– DVDRip – копия, сделанная с лицензионного диска, но, как правило, для экономии размера пережата другим кодеком. На пиратских сайтах такие видео чаще всего идут в расширении «.avi».

– HDTV-Rip – копия, записанная с трансляции HDTV-канала. Имеет, как правило, высокое разрешение, но может встречаться логотип канала. Чаще всего таким образом распространяются сериалы, записанные на крупных стриминговых (потоковых) сервисах.

Что может ожидать потребителя такого контента, кроме недостойного качества продукта?

Использование пиратских интернет-ресурсов может привести к неприятным, а порой даже серьёзным последствиям: прежде всего, загружая данные из такого источника, вы рискуете заразить свой компьютер вредоносной программой. Это может привести к тому, что киберпреступники завладеют вашими персональным данными, документами, личными переписками и многим другим сокровенным.

Кибер-пираты могут получить доступ к вашему устройству, что позволит им, например, следить за вами через микрофон или веб-камеру, выполнять действия в интернете от вашего имени, перенаправлять вас на фишинговые сайты банков и интернет-магазинов. Злоумышленники смогут похищать ваши финансы, использовать онлайн-профиль в своих мошеннических схемах или даже шантажировать посредством собранной информации. Согласитесь, очень неожиданные последствия, казалось бы, безобидного посещения пиратского сайта.

Онлайн-просмотр также несет в себе скрытую опасность: многие пиратские онлайн-кинотеатры с бесплатным просмотром фильмов и сериалов имеют огромное количество рекламных баннеров. Однако, кроме «воровства» вашего внимания, они могут и еще кое-что похитить. Любой неосторожный клик по заманчивой рекламе может привести к загрузке вредоносного ПО или переходу на зловредный сайт. При этом заражение произойдет в автоматическом режиме за счет выполнения скриптов на устройстве жертвы. Еще одной старой уловкой является уведомление о необходимости обновить Flash Player, без которого якобы посмотреть фильм не удастся. Ничего не подозревающий пользователь соглашается на установку новой версии плеера, однако вместо него скачивает на свое устройство самый настоящий вирус, который впоследствии может использовать ваш компьютер как марионетку, бота для атак. У вас еще осталось желание вбивать в поисковике заветное «смотреть фильм онлайн бесплатно»?

Еще одна опасность, которая грозит пользователям нелегальных интернет-ресурсов – юридическая ответственность. В России меры по борьбе с пиратским распространением фильмов, музыки и книг в основном подразумевают ограничение доступа к ресурсам с нелегальным контентом и привлечение к ответственности лиц, которые этот контент распространяют.

Так, с 2013 года в судебной практике РФ встречаются обвинительные приговоры за раздачу фильмов и нелегальных копий ПО на торрент-трекерах по ч. 2 ст. 146 УК РФ, по которой ранее судили только граждан, физически продававших диски с контрафактной продукцией. Судебная практика приравнивает торрент-файлы к нарушениям авторского права, таким образом, создание раздач на торрент-трекерах может привести к уголовному делу.

В то же время закон предусматривает возможность привлечения к ответственности и за скачивание фильмов и музыки. Скачивание и хранение на компьютере нелегального контента может повлечь за собой ответственность гражданина по п.7.12 КоАП (нарушение авторских прав, если совокупная стоимость ущерба превышает 100 тысяч рублей) и ст. 1270 ГК РФ (недобросовестное использование).

В случае с физическими лицами в РФ факты привлечения к ответственности за скачивание нелегальных файлов на личный компьютер практически отсутствуют (в отличие от случаев использования пиратского ПО в компаниях), но необходимо четко понимать, что любое хранение заведомо пиратского контента – нелегально. Вне зависимости от того, откуда вы скачиваете (файлообменная сеть, с других сайтов, посредством торрента) и вне зависимости от ваших целей и наличия или отсутствия выгоды. Объекты авторского права, легально введенные в гражданский оборот и являющиеся общедоступными, безусловно, к заведомо пиратскому контенту не относятся и хранение таких объектов нарушением не является.

Что делать, чтобы максимально обезопасить себя от негативных последствий, возможных при просмотре пиратских видео?

Примеры сервисов легального просмотра фильмов и сериалов:

1.Кинопоиск HD: https://hd.kinopoisk.ru/

2.Amediateka: https://www.amediateka.ru/

3.ivi: https://www.ivi.ru/

4.Megogo: https://megogo.ru/ru

5.more.tv https://more.tv

6.Okko: https://okko.tv

7.Premier https://premier.one

8.Tvigle: https://www.tvigle.ru/

9.TVzavr: https://www.tvzavr.ru/

Все эти ресурсы легальны и безопасны. Используя их, вы не скачиваете сомнительный контент, не отвлекаетесь на назойливую рекламу и не миритесь с посредственным качеством изображения и звука. Самое главное – вы уверены в своей безопасности. Все сервисы имеют удобные способы подписки, разнообразные акции и делают все, чтобы пользователей легального контента становилось больше. За качественный контент стоит заплатить, ведь за ним стоит работа профессионалов, которые вложили ресурсы и душу в то, чтобы доставить вам удовольствие от просмотра.

Однако, нужно быть готовым, что в подписку будут включены далеко не все фильмы. Если вы хотите посмотреть новинку – скорее всего за нее придется отдельно доплатить. Безусловно, это отталкивает многих пользователей, которые уже оплатили подписку, но не готовы раскошелиться еще и на отдельную оплату фильма. В этом случае они скорее всего пойдут на пиратский ресурс и посмотрят новинку там. Понимая это, некоторые сервисы устанавливают очень низкие цены на покупку фильмов, что мотивирует пользователей не уходить на пиратские сервисы, а смотреть фильмы легально.

Осознанное потребление – это когда вы знаете, что получите в результате, осознаете и цените качество продукта. В погоне за фильмом, как и в поиске нужного продукта питания, мы хотим получить отличное качество за низкую цену. Нам кажется, что, находя фильмы на пиратских сайтах, мы не платим ничего, однако порой цена может оказаться слишком высока – мы теряем персональные данные и драгоценное время. Стоит ли оно того? Каждый решает для себя сам. И, конечно же, никуда не девается наше любимое «авось пронесет».

Делайте осознанный выбор – даже когда ищете фильм на вечер.

Источник: Роскачество