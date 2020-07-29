С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию. Участникам конкурса предстоит в творческой форме продемонстрировать свои познания в области атомных технологий, окружающих нас в повседневной жизни на каждом шагу. Делегации победителей от каждого из 85 регионов РФ пригласят в гости в атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной промышленности.

Прошедшие десятилетия ознаменовались достижением целей, которые вывели Россию в число лидеров по развитию атомных технологий. Это и единственный в мире атомный ледокольный флот, и опережающее время развитие технологий на основе термоядерного синтеза. Но, прежде чем совершить прорыв на мировых рынках и навсегда изменить привычные сферы жизни, большинство уникальных разработок прошли апробацию в закрытых «атомных» городах. Именно здесь ведущие учёные и инженеры пишут страницы атомной истории страны.

Отмечая юбилей промышленности, Госкорпорация «Росатом» приоткроет завесу тайны для тех, кто интересуется атомной сферой. «В организациях атомной отрасли реализуются масштабные научные проекты в сотрудничестве с ведущими мировыми исследовательскими проектирование атомных станций, работают над освоением Северного морского пути, обогащают ядерное топливо, создают инновационные проекты со смежными сферами, такими как новые материалы, аддитивные технологии, искусственный интеллект и медицина. Разработки наших ученых помогают создавать новые материалы и проекты в области экологической безопасности. И все это делают люди, которые живут в атомных городах. Именно здесь родились атомные технологии, которые давно изменили нашу окружающую действительность и продолжают менять ее к лучшему. И потому именно в атомные города мы приглашаем заинтересованных и увлеченных людей, которых отберем благодаря конкурсу», — прокомментировал председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев.

О том, что конкурс позволит достичь сразу двух целей, сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Проект не только подчеркнет важность атомных технологий в повседневной жизни, но и выявит тех людей, которые видят это, знают и готовы поделиться своим знанием. «Для любой компании, особенно такой огромной, как наша, главный капитал — это люди. Мы как никто знаем, что за каждым открытием стоит автор или целая команда исследователей, разработчиков — тех, кто своими талантливыми руками создает новые уникальные механизмы. Мы уважаем людей, увлеченных своим делом, и всегда поддерживаем творческие начинания. Конкурс выявит и объединит людей со всей России, которые увлечены атомной промышленностью.

Нам как работодателю, как сложной наукоемкой сфере это приятно и интересно.Очень рад, что конкурс позволит нам познакомиться с интересными людьми и увидеть уже привычные для нас вещи их глазами».

О редкой возможности оказаться в атомном городе рассказала директор Фонда развития регионов «Содружество» Екатерина Новикова: «Сегодня наша привычная жизнь уже немыслима без атомных технологий. Без них, например, невозможно включить свет, выпить чаю или посмотреть телевизор — ведь каждый пятый киловатт-час электроэнергии вырабатывают атомные электростанции. И скоро эта цифра будет еще больше. Мы надеемся, что наш конкурсный проект вдохновит вас на рассказ о том, каким вы видите атом в вашей обычной жизни.

Наверняка с вами рядом есть люди, которые работают на атомных предприятиях и с радостью поделятся своим видением, ведь атомная промышленность присутствует во всех регионах нашей страны. А может, вы представите собственный взгляд на историю атомной промышленности и ее главные достижения. Словом, простор для творчества неисчерпаемый».

Принять участие в конкурсе «АТОМ РЯДОМ» смогут те, кому уже исполнилось 18 лет. Для этого нужно снять видео на тему «мирного атома» и заполнить анкету на сайте конкурса atomryadom.ru. Зарегистрироваться и представить свое видео на конкурс можно будет до 3 августа 2020 года. Авторов лучшего видео — по одному от каждого региона страны — выберут открытым голосованием на сайте конкурса (с 4 по 14 августа). 85 победителей получат ценные призы. Кроме того, экспертный совет конкурса до 20 августа выберет группу участников от каждой области, края или республики, которые могут получить возможность не только поехать в атомные города на празднование юбилея атомной промышленности, но и поучаствовать в съемках документального фильма об атомной промышленности. Список победителей конкурса будет опубликован 20 августа на сайте atom75.ru.

Участников творчески поддержат российские звезды музыки, кино, телевидения, а также блогеры. «Россиянам есть чем гордиться! Это и первая в мире атомная электростанция в городе Обнинске, и первый атомный ледокол «Ленин», и первая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Да и в целом успехи отечественных специалистов в изучении того, как устроен физический мир, в поисках путей освобождения энергии для ее использования на благо людей!

Предлагаю всем, кто согласен со мной, а также тем, кто не согласен, снять видео и высказаться по теме «Атом рядом», — прокомментировал певец, актер и телеведущий Алексей Кортнев.

Более подробную информацию о конкурсе, о правилах и сроках проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения можно узнать на сайте конкурса atomryadom.ru.