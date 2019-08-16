Алексей Свиридов и Владимир Лютиков. Об опере и не только



С 13 по 17 августа в Рязани проходит второй международный форум древних городов. В среду, 14 августа, на главной сцене у цирка на Лыбедском бульваре состоялась торжественная церемония открытия форума. Праздник, как и весь форум, был посвящён театру, его зарождению и развитию. Участие в церемонии открытия приняли все рязанские театральные коллективы. Солист рязанского музыкального театра Владимир Лютиков и руководитель Курской областной филармонии Алексей Свиридов исполнили попурри из всеми любимых опер. А перед концертом Владимир и Алексей заглянули в редакцию РИА «7 новостей».

– С какой программой вы сегодня выступите?

Алексей Свиридов: Когда Константин Геннадьевич Кириллов предложил мне принять участие в Форуме древних городов, я согласился, не раздумывая. Это очень значимый проект для региона. Он проводится второй раз, и я уверен, что у него большие перспективы. Мы с Владимиром подготовили попурри из всеми любимых оперных отрывков. Это и «Фигаро» Россини, и ария Фигаро Моцарта, «Застольная» из «Травиаты» Верди, ария Калафа Пуччини, ария Секста Генделя.

– Как вы подбирали эти произведения?

– Я предложил свои варианты, Владимир свои. Так вместе подумали и составили эту программу, а Константин Геннадьевич внёс свои коррективы.

Алексей Свиридов

– А если вас просят исполнить какое-то произведение, которое вам совершенно не по душе, как вы выходите из положения? Как настраиваетесь?

– На то мы и профессиональные артисты, чтобы петь не то, что хочется, а то, что нужно. Как настраиваюсь? Если не знаю, произведение, учу его. В каждом произведении можно найти хорошие моменты.

– Сегодня вы – художественный руководитель курской филармонии. В какой роли вам комфортнее – артист или руководитель?

– У меня сейчас переходный период с артистической деятельности на управленческую. И могу сказать, что мне комфортно и тут, и там. Задача художественного руководителя – организовать творческий процесс, спланировать его так, чтобы выпустить какой-то художественный продукт. В каком амплуа мне лучше – покажет время.

– А почему вы решили сменить направление деятельности?

– Потому что это очень интересное направление. В рамках антрепризы я много гастролировал по Рязанской, Московской и другим областям. Собирал небольшую труппу и ездил с концертами или мини-спектаклями. Организацией этих мероприятий занимался я сам – и рекламой, и пиаром, и продажей билетов. Получается, что этот процесс мне давно близок и мной изучен.

– В Рязани вы были ведущим мастером сцены музыкального театра, солистом оркестра русских народных инструментов, выступали на городских и областных мероприятиях. В Курске такая же насыщенная деятельность? Не скучаете по сцене?

– В Курске тоже насыщенная художественная жизнь. В филармонии большое количество творческих коллективов – оркестры, ансамбли, солисты разного направления – академического, эстрадного, народного. И там я тоже выступаю, не так часто, правда, как в Рязани. Но по сцене ещё соскучиться не успел.

– А рязанцы ещё смогут услышать вас? Есть такие планы?

– Возможно. Это нужно обдумать. Может, и я сам приеду, и наши творческие коллективы хотелось бы привести на гастроли, и рязанские показать в Курске.

– Что вам ближе, как артисту, – опера, романс, народные песни?

– Всё! Исполнять приходится и оперу, и оперетту, и эстраду, и русские народные песни.

– А что по душе?

– В консерватории мы получаем академическое образование и выпускаемся как специалисты в оперном жанре. Поэтому, безусловно, это направление ближе. Оно очень интересное и, как показывает мировая тенденция, очень востребованное и перспективное. В Рязани с этим, к сожалению, не всё благополучно. Есть проект «Кремлёвские вечера», а вот полноценных спектаклей со сценическим решением, с мизансценами пока, к сожалению, нет.

– У вас есть любимые оперные исполнители?

– Конечно. Если говорить о русских исполнителях, то это Юрий Мазурок, Владимир Атлантов, Елена Образцова, Ирина Архипова. Из иностранных исполнителей – Дитрих Фишер-Дискау, Томас Хэнкс.

– А любимые партии?

– Моя творческая карьера началась как раз с оперы. Это была постановка «Свадьба Фигаро». Тогда музыкальный театр в Рязани только-только получил своё здание, и это была одна из первых постановок – четырёхактная опера Моцарта. И вот роль Фигаро для меня – одна из самых интересных. Приходилось исполнять и Евгения Онегина. Это уже была не совсем опера, а скорее спектакль «по мотивам оперы».

– Говорят, что опера, как и балет, – искусство не для всех, для избранных. Вы согласны?

– Нет. Опера зародилась в конце 16 столетия, под занавес эпохи Возрождения, когда группа флорентийских гуманистов решила возродить древнегреческую трагедию. Они сделали оперу синтетическим жанром. Там было и драматическое искусство, и хореографическое, и музыкальное. И такое искусство не может быть не интересным. Первоначально опера была развлечением для аристократов, так называемая опера-серия. Но позже появляется опера-буффа – более демократичная, народная. Если мы посмотрим дальше, в 19-20 век, то увидим, что все сюжеты оперы доступны и интересны. Главное – как их преподнести и какую форму им дать.

– Есть и такое мнение: опера — консервативный институт. Всё лучшее уже написано, и дальше развиваться некуда. Так ли это?

– Я бы не сказал, что опера – искусство консервативное. Сегодня можно увидеть достаточно смелые постановки, в которых режиссёры отходят от каноничных решений. Я бы даже сказал, что опера – одно из самых авангардных движений в мире искусства.

А что касается написания новых опер, да, здесь есть определённые проблемы. Если и появляется что-то новое, то оно, как правило, единичное, а не массовое. Верди, например, написал порядка 30 опер. Был заказ, и он писал. Сейчас, к сожалению, такого нет. А хотелось бы и новых сюжетов, и новых музыкальных интонаций.

– Как вы считаете, что важнее для популяризации оперы – приверженность традициям или эксперимент?

Алексей Свиридов: Тут нужно найти какое-то золотое зерно. То, что приемлемо на Западе, какие-то авангардные постановки, у нас может и не пойти. Если только в Москве. В провинции же, как правило, всё более или менее традиционно.

Владимир Лютиков: А я считаю, что опера должна исполняться только в традиционном виде. Например, когда вы приходите в картинную галерею, то хотите увидеть картины в первозданном виде, такими, как их создал художник. Так же и в опере. Приходя на «Евгения Онегина», хочется окунуться в эпоху того времени.

Опера должна носить поучительный характер. Например, пришли школьники в театр, посмотрели оперу «Евгений Онегин» – и им будет легче понять и произведение, и эпоху.

Владимир Лютиков

– Как сегодня опера может привлечь молодёжь? Может, стоит привлекать звёзд эстрады, кино, медийные лица, как это делают в театре?

– Я боюсь, они не справятся. Даже если привлечь артистов, закончивших отделения мюзикла и оперетты, им будет сложно. Тем более – эстрадникам. А если и справятся, не знаю, насколько это будет эстетично. Опера – это очень сложный жанр. Он требует постоянного вокального тренажа, как спорт. Опера написана для определённых типов голосов.

А если говорить о молодёжи, то её нужно привлекать поиском новых форм.

– С чего нужно начинать знакомство с оперой?

Владимир Лютиков: В школах должен быть такой предмет, как музыка. Я знаю, что сейчас он есть не везде.

Алексей Свиридов: А я думаю, что знакомство нужно начинать с хороших оперных спектаклей, за которые будет не стыдно. Молодой человек, подросток, ребёнок после таких спектаклей интуитивно поймёт, что здесь всё так, как надо. На подлинное искусство дети всегда реагируют.

– За подлинным искусством нужно ехать в Москву, в Италию или и в Рязани можно приобщиться?

Владимир Лютиков: Мы планировали в Рязани сделать постановку оперы «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова. И думаю, в ближайшее время это у нас получится осуществить эту идею в Рязани или в Курске.

Алексей Свиридов: Эта постановка приурочена к юбилею Александра Сергеевича Пушкина и Николая Андреевича Римского-Корсакова. Там и музыка потрясающая, и пушкинский текст. Они не нуждаются в рекламе.

– Посоветуйте, с каких произведений стоит начинать знакомить молодёжь с оперой?

– Знакомство нужно начинать с традиционных, классических постановок. Я бы посоветовал Моцарта. Это такой светлый, яркий, позитивный композитор. У него даже грусть – светлая. Можно послушать его сказку «Волшебная флейта». У Римского-Корсакова тоже есть оперы-сказки для детей «Кощей Бессмертный», «Сказка о Царе Салтане».

– Если провести опрос среди молодёжи, большинство, к сожалению, ответит, что это скучно и неинтересно? Как развеять эти стереотипы?

– Большинство опрошенных, наверняка и в опере не были. То, что опера скучна – это стереотип, который, конечно, нужно менять. А для этого нужно искать новые формы!

Беседовала Ирина Бочарова