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10 способов избавиться от осенней хандры

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Осень – это яркие краски! Это разноцветные листья, тёплые шарфы, горячие напитки! А ещё – холодные дожди, промозглые ветра, тёмные вечера, бесконечные простуды и упадок сил… Новости вообще лучше не смотреть и не читать.

Одним словом, здравствуй, осень, здравствуй, хандра!

Но не будем унывать! Способы для поднятия настроения есть. И мы собрали для вас самые действенные.

Улыбайтесь! Доказано, что наш организм одинаково воспринимает и настоящую улыбку, и «искусственную». Улыбнитесь и задержите улыбку на время – подъём уровня эндорфинов в крови гарантирован.

Занимайтесь спортом! В здоровом теле – здоровый дух! Но без подготовки не стоит стремиться к рекордным результатам. Начните с пробежки или танцев. Или делайте зарядку по утрам. Главное – занимайтесь каждый день. Ведь только регулярные занятия зарядят энергией, улучшат качество сна и повысят вагу работоспособность.

Добавьте в жизнь творчества. Опять же речь не идёт к подготовке персональной выставки. Творить можно и во время ежедневного приготовления еды. Вспомните, что вы любите, что обычно откладываете в самый дальний ящик – писать стихи, вязать, вышивать, лепить. Не ждите удобного времени, просто назначьте себе день и час для творчества – и жизнь заиграет по-новому.

Готовьте и пейте согревающие бодрящие напитки: чай с цитрусовыми, имбирём или корицей, травяные отвары с любимыми ягодами и полезными травами и, конечно, глинтвейн – для него сейчас самое время.

Старайтесь оградить себя от негатива. В сегодняшнее коронавирусное время это так же важно, как ношение маски в общественных местах. Общайтесь с позитивными людьми, с теми, кто любит и принимает вас. От нытиков и ворчунов держитесь подальше. Не дайте заразить себя унынием.

Добавьте красок! Пусть в вашей одежде, украшениях, в интерьере преобладают яркие тёплые цвета. А вот чёрного и тёмно-синего лучше избегать.

Чтение – вот лучшее учение. И времяпрепровождение. Читайте хорошие книги, перечитывайте любимые, открывайте новые, пишите свои! Это поможет отвлечься от насущных проблем и поверить в то, что жизнь прекрасна. Главное – литературу выбрать жизнеутверждающую.

Больше фильмов – хороших и разных. В хмурые осенние вечера согреть могут не только комедии. Сделайте подборку любимых фильмов или тех, которые давно планировали посмотреть. Это, кстати, тоже отвлечёт от хандры.

Выкинь всё из головы – включи музыку! Кроме удовольствия от прослушивания любимых композиций можно получить и большую пользу. Звуковые волны благотворно воздействуют на организм и даже могут исцелять от болезней. Есть даже такое направление – музыкотерапия.

Чаще бывайте на природе! Согласитесь, в те дни, когда стихия не бушует, и осень бывает необыкновенно хороша. Гуляйте по лесу, по парку или хотя бы по дороге на работу и обратно. Свежий воздух, движение, красивые виды хорошо скажутся на вашем настроении.

Вариантов поднять себе настроение много. И каждый может добавить в этот список что-то своё, действенное и проверенное. Но самый главный совет – не ждать, когда станет тоскливо. Выберите несколько подходящих вам советов и начните их применять. Обгоните хандру и депрессию, а лучше – прогоните совсем. Может, вы ещё полюбите эту осень.

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