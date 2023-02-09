9 февраля на дорогах Рязанской области – рейд Госавтоинспекции

В четверг, 9 февраля, на дорогах Рязанской области проходит рейд дорожной полиции. Пристальное внимание уделяют пассажирским перевозкам.

Мероприятия направлены на пресечение ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами, – сообщили в Управлении МВД по региону.

В ГИБДД призывают водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, быть бдительными, соблюдать ПДД, не садиться за руль при плохом самочувствии, а также быть внимательными к другим участникам дорожного движения, следить за техническим состоянием своего ТС, вовремя проводить ТО и ремонт.

Предельно внимательными следует быть автовладельцам в нынешних неблагоприятных погодных условиях. Нужно соблюдать безопасную дистанцию и разумно выбирать скоростной режим.