9 апреля молитесь о хорошем урожае: народные приметы праздника Матрёны Настовицы

9 апреля православный мир вспоминает мученицу Матрону Солунскую. Девушка была рабыней жены одного из военачальников Солуни Павтилы. Павтила исповедовали иудаизм и всячески старалась склонить Матрону к своей вере. Она морила несчастную голодом и сильно избивала. Однажды, застав Матрону за молитвой, Павтила до полусмерти избила девушку, а затем сбросила её с высокой стены. Верующие с почестями захоронили останки мученицы. После того как гонения на христиан завершились, мощи Матроны были обретены и положены в храме, который воздвигли в честь неё.

В народном календаре день 9 апреля — Матрёна Настовица. Есть два варианта происхождения такого названия. Первая версия — от слова наст (твёрдая снежная корка), вторая версия связано с тем, что настовицами часто называли маленьких перелётных птиц. А ко дню памяти святой Матроны многие из них уже возвращались из тёплых стран.

Что можно и что нельзя делать 9 апреля? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 9 апреля

9 апреля наши предки отбирали оставшуюся с осени репу. Хорошие и твёрдые плоды оставляли, подгнившие — выкидывали или использовали в пищу, если их ещё можно было есть. Из репы варили похлёбку, кашу, также было принято её запекать.

В Дент Матрёны Настовицы существует запрет на ссоры и ругань. Особенно ссориться и ругаться нельзя дома — можно лишиться достатка и благополучия.

А ещё обязательно стоит помолиться, чтобы был хороший урожай летом. Для этого специально шли в церковь и просили у Господа хорошей погоды и мягкой земли.

Именины 9 апреля отмечают Иван, Павел, Макар, Александр.

Сны в ночь на 9 апреля вещие, хотя сбываются далеко не у каждого. В сновидениях может быть информация, на которую следует обратить внимание, особенно если сон имеет негативную окраску. Значение символики сновидений в этот день намного шире, чем обычно, а она может указать, как следует действовать в конкретной ситуации.