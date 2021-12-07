80 лет назад советские войска освободили от немцев Михайлов

80 лет назад, 7 декабря 1941 года, советские войска освободили город Михайлов — важную статическую точку, через которую противник планировал пробиться к столице. Об этом сообщает группа Рязанской области ВКонтакте.

Полкам 10-й армии генерала Филиппа Голикова противостояли танковая и две мотострелковых дивизии, усиленные тяжёлой артиллерией. В распоряжении противника также была авиация, но из-за снежной пурги поддержки с воздуха не было. После внезапной атаки 330-й стрелковой дивизии полковника Соколова войска захватчиков пошли в отступление. Битва за Михайлов считается началом советского контрнаступления.

Немецкий военачальник, фельдмаршал фон Бок, записал в своём дневнике: «2-я танковая армия получила по носу у Михайлова, в результате чего передовой батальон 10-й моторизованной дивизии, лишившись большей части своего снаряжения, вынужден был оставить город».