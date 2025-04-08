7info разыгрывает билеты на первую игру нового сезона рязанского КВН

В эту субботу, 12 апреля, во Дворце молодёжи стартует новый сезон Официальной Рязанской лиги КВН. Билеты уже в продаже на сайте kassy.ru, но у вас также есть возможность получить их совершенно бесплатно.

7info, информационный партнёр игр КВН в Рязани, разыгрывает пригласительные на открытие сезона. Разыгрываем 10 билетов — пять счастливчиков получат по два пригласительных. Итоги розыгрыша 10 апреля. Не упустите свой шанс побывать на незабываемом вечере юмора и веселья.

Этот сезон обещает стать особенным – Рязань отмечает 930-летие, 130 лет со дня рождения Сергея Есенина, и 5 лет музыкальному фестивалю «Поющий Косопуз». А это значит – море сюрпризов, щедрые призы и незабываемые эмоции!

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Около двадцати команд готовятся сразиться за звание лучших, представляя на сцене всё лучшее из своего юмора. Не упустите возможность стать свидетелем захватывающего открытия сезона!

Возрастное ограничение: 12+.