Понедельник, 31 октября, 2022
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7info и загородный клуб «Деревенские просторы» разыгрывают сертификат на отдых в банном доме

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7info и загородный клуб «Деревенские просторы» в селе Реткино (Рязанский район) разыгрывают сертификат на суточное проживание в банном доме.

Загородный клуб «Деревенские просторы» — это локация для отдыха от городского шума и суеты для всей семьи или большой компании, для проведения торжественных мероприятий, корпоративов, выпускных, да просто для прогулок или рыбалки!

Мы приглашаем познакомиться поближе с новым оазисом чистого воздуха и тишины, а также попариться в русской бане! Подарим сертификат на аренду банного дома на сутки счастливчику, который выполнит все условия конкурса репостов в группе Новости Рязани «7 новостей».

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