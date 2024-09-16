75-летняя россиянка покорила Ахмет-гору, сделав сальто в прыжке

75-летняя жительница Калининграда Любовь Батракова покорила вершину Ахмет-горы в Карачаево-Черкесии, совершив несколько роуп-джампов с высоты 240 метров. Об этом сообщает «Клопс».

Батракова сделала три роуп-прыжка с прогибом, классический прыжок и пятикратное сальто. Кроме того, она совершила бейсджампинг с инструктором.

Видео с экстремальными прыжками за четыре дня набрало 5,7 миллиона просмотров и 286 тысяч комментариев в соцсетях. Любовь к высоте зародилась у женщины еще в молодости: она обучалась парашютному спорту.

«Сальто покруче, а классика идёт ровно, ты ничего не делаешь, свободно летишь», — поделилась женщина.

Батракова не собирается останавливаться на достигнутом. Она планирует в следующем году весной поехать в Санкт-Петербург и совершить трюк с Павловской трубы, высота которой составляет 88 метров.