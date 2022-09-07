7 сентября – День создания Следственного комитета при прокуратуре России

7 сентября – важная дата в истории органов предварительного следствия. 15 лет назад, в 2007 году, был образован Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Об этом сообщается в Телеграм канале Следком.

В 2011 году ведомство стало самостоятельной структурой и обрело процессуально независимый статус. Это вывело работу следственных органов на новый качественный уровень и создало условия для более действенной борьбы с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, а также другими наиболее тяжкими и опасными нарушениями закона.

Сейчас СКР независим от других органов исполнительной власти, общественных объединений и организаций. Ведомство функционирует вне системы прокуратуры России. Его деятельность строится на принципах уважения и преемственности глубоких исторических традиций отечественного следствия, основы которого заложил ещё Пётр I.