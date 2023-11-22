Среда, 22 ноября, 2023
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7 лет получила женщина за 7 ударов ножом 7 января

7info
Фото: t.me/su_skr39

Жительница Калининграда признана виновной в убийстве сожителя, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Убийство совершено ночью 7 января в квартире на улице Дзержинского в Калининграде. В ходе ссоры на бытовой почве нетрезвая женщина нанесла 29-летнему сожителю 7 ударов ножом в грудь и живот. От полученных ран мужчина умер на месте.

Суд признал 33-летнюю женщину виновной и приговорил к 7 годам колонии общего режима. Также убийца выплатит родителям погибшего 1,4 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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