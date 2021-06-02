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Шестое поколение сотовой связи (6G) может появиться в России в 2035 году. Такой прогноз «Известиям» дали в Научно-исследовательском институте радио (НИИР) и Сколковском институте науки и технологий. НИИР отдельно подготовил проект дорожной карты 6G и направил ее в Минцифры.

НИИР по заказу Минцифры подготовил проект дорожной карты по развитию сетей связи шестого поколения в РФ. Об этом рассказал «Известиям» замдиректора научно-технического центра Научно-исследовательского института радио (НИИР) Евгений Девяткин.

В пресс-службе Минцифры подтвердили получение документа.

Основное отличие сетей шестого поколения от 5G — это увеличивающееся многообразие услуг для большего количества абонентов, говорится в презентации НИИР. 6G предполагает новый подход к архитектуре сети, включающий объединение наземного и спутникового сегментов. Также в сетях будущего поколения будут использовать технологии искусственного интеллекта для определения оптимального местоположения базовых станций, снижения энергопотребления, обнаружения и устранения аномальных сбоев в работе и т.д.

В сетях 6G появятся новые сервисы — например, голографическая связь (цифровая передача трехмерных реалистичных изображений самого человека и его движений в реальном времени), тактильный интернет (передача данных на уровне ощущений, что необходимо, например, для дистанционной хирургии или удаленного управления механизмами) и цифровые «двойники» (воспроизведение виртуальных копий физических объектов, включая людей, устройств, объектов, систем и местности), рассказал Евгений Девяткин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Идея six: в России в 2035 году может появиться 6G