68-летний жених хотел убить 57-летнюю невесту за отказ от секса

В Пронском районе Рязанской области на 68-летнего мужчину завели уголовное дело об угрозе убийством (ч. 1. ст. 119 УК РФ), сообщает сайт издательства «Пресса».

13 января мужчина пригласил 57-летнюю знакомую к себе домой, отпраздновать Старый Новый год. Мужчина сделал женщине предложение руки и сердца. Помолвку решили отметить.

Во время застолья жених предложил невесте заняться сексом. Получив отказ, решил выгнать даму сердца из дома.

Женщина не захотела уходить на мороз. Тогда жених схватил нож и стал размахивать перед лицом женщины, заявляя: «Я убью тебя!».

Из негостеприимного дома невеста убегала по сугробам в одном сапоге. После написала в полицию, 20 января правоохранители завели уголовное дело.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.