62-летний педофил задержан за сексуальные действий в отношении 5-летнего мальчика

В Красноярске задержан подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка, сообщает телеграм-канал регионального следственного управления СК РФ.

5 сентября в ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, в которой сообщалось о том, что мужчина совершил противоправные действия в отношении пятилетнего ребёнка в квартире дома по улице Норильской в Красноярске.

Немедленно на место происшествия выехала следственная группа Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Следственным органом было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Красноярска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (иные действия сексуального характера, совершённые с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По предварительным данным, в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года 62-летний мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, распивал с ней спиртные напитки. В какой-то момент он с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил в отношении пятилетнего мальчика — сына знакомой — иные действия сексуального характера. О случившемся мать рассказала соседям, после чего противоправные действия мужчины были пресечены.

Подозреваемый задержан.

В настоящее время ребёнок изъят из семьи и помещён в Краевой центр семьи и детей.

Следователи допрашивают мать пострадавшего мальчика, а также всех свидетелей. Проводятся неотложные следственные действия.