600 миллионов рублей получили рязанские семьи с детьми от 8 до 17 лет

В Рязанской области новую выплату для семей с невысокими доходами получили родители 15 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено почти 600 миллионов рублей. Размер выплат зависит от разницы между прожиточным минимумом и доходом семьи. Если с выплатой в размере 50% среднедушевой доход меньше прожиточного минимума — назначается 75%. Если и с такой выплатой доход не превысил прожиточный минимум — будет назначено 100%.

Чтобы рассчитать среднедушевой доход, нужно общий доход семьи в расчетном периоде разделить на 12 месяцев, а затем полученную сумму разделить на количество членов семьи.

Например, в семье, состоящей из трех человек с одним ребенком среднедушевой доход семьи — 9 538 рублей. С 1 июня 2022 года прожиточный минимум на душу населения в Рязанской области составляет 12 388 рублей.

При назначении пособия в размере 6234,5 рублей (50% от регионального прожиточного минимума на ребенка), среднедушевой доход семьи будет равен 11 616 рублей, что все равно меньше прожиточного минимума для каждого члена семьи, установленного в регионе. При назначении пособия в размере 9 351,75 рубля (75% от регионального прожиточного минимума на ребенка), среднедушевой доход семьи увеличится до 12 655 рублей, что превышает минимальный среднедушевой доход, поэтому выплата будет назначена в размере 75% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, что Ежемесячное пособие выплачивается с месяца достижения ребенком 8-летнего возраста, но не раньше 1 апреля 2022 года, до достижения 17 лет.

По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, деньги будут выплачены за период с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет.

Ежемесячная выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.

Для определения права на назначение пособия, применяется комплексная оценка нуждаемости: оцениваются доходы семьи, имущественная собственность и трудовая занятость трудоспособных членов семьи.