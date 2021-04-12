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Понедельник, 12 апреля, 2021
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60 лет назад человек впервые полетел в космос

Елена Лобанова
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В этот день, 12 апреля 1961 года, состоялся первый полет человека в космос. На такой отважный шаг решился уроженец Смоленской области Юрий Гагарин.

В тот день советский космонавт стартовал на корабле «Восток-1» с космодрома «Байконур». Совершив первый полет человека, Юрий Гагарин стал известен на весь мир. В космосе он провел 108 минут.

Спустя почти год, 9 апреля 1962 года, указ Президиума Верховного совета СССР установил 12 апреля праздник День космонавтики.

В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

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