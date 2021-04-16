6 низководных мостов подтоплено в Рязанской области

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В Рязанской области подтопило 6 низководных мостов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки вода в основных реках поднялась незначительно.

В общей сложности в Скопинском, Сапожковском, Путятинском, Спасском, Старожиловском, Шиловском районах затоплено по одному мосту. Два участка дорог залило возле населенных пунктов Шумашь и Сенин. Остаются подтопленными 28 приусадебных участков в Борках.

Обстановку контролирует главное управлением МЧС по Рязанской области.