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Пятница, 16 апреля, 2021
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6 низководных мостов подтоплено в Рязанской области

Елена Лобанова
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В Рязанской области подтопило 6 низководных мостов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки вода в основных реках поднялась незначительно. 

В общей сложности в Скопинском, Сапожковском, Путятинском, Спасском, Старожиловском, Шиловском районах затоплено по одному мосту. Два участка дорог залило возле населенных пунктов Шумашь и Сенин. Остаются подтопленными 28 приусадебных участков в Борках. 

Обстановку контролирует главное управлением МЧС по Рязанской области.

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