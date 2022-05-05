6 мая в Рязани отключат холодную воду на 4 улицах

В пятницу, 6 мая, в Рязани отключат холодную вод. Адреса отключения сообщил сайт «Водоканала».
С 09.00 до 13.00 без воды останутся:
— улица Библиотечная, дома № 23, 25, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52;
— улица Интернатская, дома № 1, 13, 14а (детский сад № 137), 15, 19, 2, 25, 27, 29, 2а, 2б, 3, 31, 33, 35, 37, 3а (ОКБ), 4, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9;
— улица Речная, дома № 11 корп.2, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 30, 31, 33б, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 5, 6, 7, 8
— улица Советская, дома № 100, 102, 104, 104а, 106, 108, 11, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 13, 130, 130лит.б, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 15, 156, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 корп.1, 29, 30, 31, 32, 33 корп.5, 33, 33а, 33в, 33е, 34, 35, 36, 38, 39 корп.2, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 9, 90, 92