6 февраля специалисты Многофункционального семейного центра посетят три района Рязанской области

В понедельник, 6 февраля, сотрудники Многофункционального семейного центра будут работать в трёх районах Рязанской области, – сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

В Кораблинском районе – в деревне Бобровинки, в доме 43 по улице Братьев Лукьяновых (СДК «Бобровинский»);

В Милославском районе – в посёлке Центральный, в доме 6а по улице Мира (администрация);

В Клепиковском районе – в посёлке Болонь, в доме 6 по улице 60 лет Октября (администрация).

Специалисты будут принимать жителей этих и близлежащих населённых пунктов с 10:30 до 16 часов.

В центре предложат следующие услуги:

— оформление социальных выплат;

— консультирование по мерам поддержки и приём документов;

— бесплатная юридическая помощь;

— оформление заявки на переобучение и получение новой профессии;

— вопросы пенсионного обеспечения;

— социальное обслуживание.

Подробную консультацию можно получить по телефонам: +7(4912) 513-670, +7(4912) 513-671.

Возрастное ограничение 16+