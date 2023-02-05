6 февраля специалисты Многофункционального семейного центра посетят три района Рязанской области

В понедельник, 6 февраля, сотрудники Многофункционального семейного центра будут работать в трёх районах Рязанской области, – сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.
В Кораблинском районе – в деревне Бобровинки, в доме 43 по улице Братьев Лукьяновых (СДК «Бобровинский»);
В Милославском районе – в посёлке Центральный, в доме 6а по улице Мира (администрация);
В Клепиковском районе – в посёлке Болонь, в доме 6 по улице 60 лет Октября (администрация).
Специалисты будут принимать жителей этих и близлежащих населённых пунктов с 10:30 до 16 часов.
В центре предложат следующие услуги:
— оформление социальных выплат;
— консультирование по мерам поддержки и приём документов;
— бесплатная юридическая помощь;
— оформление заявки на переобучение и получение новой профессии;
— вопросы пенсионного обеспечения;
— социальное обслуживание.
Подробную консультацию можно получить по телефонам: +7(4912) 513-670, +7(4912) 513-671.
Возрастное ограничение 16+
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