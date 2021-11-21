53% жителей Рязани никогда не были у психотерапевта — опрос

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили, посещают ли жители Рязани психотерапевта.

53% участников опроса не понимают, для чего нужны психологи, психотерапевты, психоаналитики и другие специалисты такого плана.

Эта группа считает, что человек должен уметь самостоятельно решать свои проблемы, поскольку не всегда рядом будет тот, кто направит и укажет верный путь. Кроме того, не все могут позволить себе поход к профессионалу.

«Я сам себе психолог. Никто не знает нас лучше, чем мы сами, и не сможет помочь так, как человек поможет себе сам», — утверждает Евгений.

31% опрошенных уверены, что каждый человек должен регулярно посещать психотерапевта, ведь ментальное здоровье очень важно. Часто люди сталкиваются с неприятными, болезненными ситуациями, с которыми сложно справиться самому. Тогда стоит обратиться к профессионалу.

Психотерапевт поможет принять, отпустить и жить заново, избавит от мучительных чувств.

«Долго отрицала это все, пока сама не попробовала. Но мы же лечим зубы, например. И душу тоже надо», — делится Ксения.

Оставшиеся респонденты еще не определились, стоит ли обращаться за помощью к психотерапевту, и не дали однозначного ответа.