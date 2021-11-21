53% жителей Рязани никогда не были у психотерапевта — опрос

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили, посещают ли жители Рязани психотерапевта.
53% участников опроса не понимают, для чего нужны психологи, психотерапевты, психоаналитики и другие специалисты такого плана.
Эта группа считает, что человек должен уметь самостоятельно решать свои проблемы, поскольку не всегда рядом будет тот, кто направит и укажет верный путь. Кроме того, не все могут позволить себе поход к профессионалу.
31% опрошенных уверены, что каждый человек должен регулярно посещать психотерапевта, ведь ментальное здоровье очень важно. Часто люди сталкиваются с неприятными, болезненными ситуациями, с которыми сложно справиться самому. Тогда стоит обратиться к профессионалу.
Психотерапевт поможет принять, отпустить и жить заново, избавит от мучительных чувств.
Оставшиеся респонденты еще не определились, стоит ли обращаться за помощью к психотерапевту, и не дали однозначного ответа.