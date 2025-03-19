50 агроклассов появятся в Рязанской области

В Рязанской области к концу 2027 года появятся 50 агроклассов. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Школы будут создавать профильные классы для колледжей и университетов по подготовке кадров для агропромышленного комплекса. В агроклассах особое внимание уделят изучению физики, химии, биологии и математики. Также учащиеся агроклассов будут посещать агропредприятия.

Всего в России к 2030 году планируют создать 18 тысяч агроклассов. В Рязанской области сейчас в качестве программы допобразования работают более 20 агроклассов. Они станут первыми участниками регионального проекта «Кадры в АПК».