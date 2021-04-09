46-летний липчанин притворялся школьницей и добивался интимных фото от подростков

В Липецкой области вынесли приговор мужчине, который добивался от подростков интимных фото. Делал он это обманным путем: злоумышленник выдавал себя за школьницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Житель Лев-Толстовского района отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности. Ранее 46-летнего мужчину осудили на 12 лет. Именно из колонии он начал вести переписку с детьми до 14 лет.

— Мужчина представлялся их ровесницей и так добивался интимных фото. Он разговаривал с подростками на сексуальные темы и отправлял им файлы интимного содержания, — говорится в сообщении.

После злоумышленник угрожал школьницам, что распространит их интимные снимки. Взамен он просил совершать действия сексуального характера и записывать это на видео. Выйдя на свободу в 2017 году, мужчина разместил ряд интимных снимков в интернете. Жертвами злоумышленника стали не только россиянки, но и жительницы Белоруссии.