400 килограммов золота, 50 жертв разборок: криминальная история завода в Касимове

Сайт «Московского комсомольца» опубликовал большую статью, в которой автор вспоминает историю криминала вокруг Касимовского завода цветных металлов в Рязанской области.

«Золотая лихорадка» и начало расследования

В 1991 году в городе Касимов Рязанской области открылся крупный завод цветных металлов, где среди прочего производилось промышленное золото. Это значимое предприятие для страны появилось в непростое время: на фоне экономических и социальных потрясений 90-х годов вокруг завода начали формироваться преступные группировки. Бандиты пытались установить контроль над «Цветметом», заручившись поддержкой некоторых сотрудников завода. Те, в свою очередь, с помощью различных ухищрений воровали золотые слитки. Честные работники, отказывавшиеся участвовать в преступных схемах, подвергались избиениям и пыткам. В результате этой криминальной деятельности с завода было похищено более 400 килограммов золота, а число погибших в ходе разборок и преступлений в городе достигло 50 человек. Несмотря на сложность, правоохранительным органам удалось разгромить банды, а главарь одной из самых жестоких ОПГ получил пожизненный срок.

«Золото на весы»

В феврале 1994 года в Нижнем Новгороде полиция задержала двух местных жителей, Алексея Арапова и Сергея Сбитнева. Мужчины зашли в продуктовый магазин и попросили взвесить килограммовый слиток золота, чем привели продавца в шок. На допросах они сообщили, что золото получили от бизнесмена по фамилии Тулба. Вскоре выяснилось, что слиток передали Тулбе прапорщик Внутренних войск Швечков и сотрудник завода «Цветмет» Александр Рогозин. Расследование показало, что эта пара уже успела сбыть около 22 килограммов золота.

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Интерес полиции к предприятию «Цветмет» возник ещё в 1992 году, когда в Касимове пропали несколько человек. Позже их тела со следами жестоких пыток нашли в лесополосе. Параллельно в городе действовали киллеры: из автоматов они расстреливали предпринимателей, военных и других граждан. Следствие рассматривало версию, что погибшие могли быть связаны с хищением драгметаллов. Однако руководство «Цветмета» категорически отрицало любую возможность краж: завод был разделён на охраняемые зоны, сотрудники проходили строгий досмотр, включая обязательное раздевание до нижнего белья. На проходной также действовал усиленный контроль.

После случая с килограммовым слитком в Нижнем Новгороде, в Касимов была направлена спецбригада лучших сотрудников МВД.

— «Раньше мы изымали золото максимум по 100 граммов, а здесь сразу килограмм. Мы были уверены, что на таком режимном объекте быстро раскроем преступление», — вспоминал сотрудник ГУБЭП МВД Сергей Скворцов.

На заводе провели повторную проверку, но снова не обнаружили никаких нарушений. Тем не менее оперативники были убеждены, что похищенное золото принадлежит именно «Цветмету». Продолжив поиски, они нашли первую улику: в подсобке завода лежала строительная рукавица, полная золотых слитков. Позже были обнаружены тайники в трубах, бачках унитазов и других укромных местах. Один из сотрудников завода, Александр Рогозин, признался, что прятал осадок-анод весом около килограмма в тумбочке у себя в комнате.

— «Я никого в это не посвящал. Забрал осадок с производственной линии и положил в тумбочку. Кто потом его вынес — мне неизвестно», — рассказал Рогозин.

На этом этапе оперативники начали распутывать сеть, ведущую к главной преступной цепочке.

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Алхимия и схемы похищения

Расследование привело к аресту Рогозина и ещё трёх сотрудников его смены. Те, в свою очередь, начали сотрудничать со следствием, рассчитывая на смягчение наказания. Они рассказали, что за десять «рейсов» их бригада вынесла с завода около 78 килограммов золота. Однако не все ворованные слитки удалось вернуть: один из рабочих, Андрей Араратян, спрятал часть золота у себя дома, но позже обнаружил, что тайник опустел. Как выяснилось, украденное золото забрал его 16-летний племянник Сергей Акимов. Подросток продал девять килограммов драгметалла за 28 тысяч долларов, купил автомобиль «Москвич» с личным водителем и переехал в Рязань. К моменту задержания Акимов успел потратить всю выручку в клубах и барах. Чтобы доставить его на допрос в Саранск, оперативникам пришлось покупать билет за свой счёт.

Но на этом сложности для следственной группы только начинались. Когда оперативники приступили к активным действиям на заводе, к ним вышли представители местных преступных группировок. Первоначально бандиты пытались договориться.

— «Однажды, когда я ехал в отдел милиции, меня остановили два „авторитета“ и предложили встретиться. На следующий день в лесу они предложили мне 40 тысяч долларов и иномарку — в обмен на то, чтобы я увёз группу из Касимова», — вспоминал Сергей Скворцов.

Получив категорический отказ, криминальные элементы начали угрожать следственной группе. Вскоре оперативникам пришлось вооружиться автоматами для самообороны. Однако своими действиями бандиты только привлекли к себе больше внимания со стороны сыщиков. Оказалось, что после открытия завода в Касимов хлынули представители крупнейших ОПГ России — Подольской, Рязанской, Солнцевской и других. Однако главным криминальным авторитетом города был Андрей Ефремов, а его соперником — бывший мясник Виталий Курбатов.

Расследование выявило, что преступники смогли создать схему, которая долгое время оставалась незаметной для руководства завода. В процессе производства промышленного золота они добавляли в смесь значительно больше меди, чем это было положено. Медь, в отличие от золота, не контролировалась так строго. После отправки образцов на анализ, сотрудники криминальной цепочки извлекали золото и заменяли его менее ценным сплавом.

Главным «алхимиком» этой схемы был плавильщик Клещев. Именно он предложил увеличивать содержание меди в партиях. Однако допросить его оперативники не смогли: тело Клещева с девятью пулевыми ранениями было найдено в автомобиле у лесополосы. Похожая судьба чуть не постигла ещё одного плавильщика, Виктора Кузменко. Он находился в связке с авторитетом Константином Труниным, который открыто угрожал расправой сотрудникам милиции и информаторам.

«Стреляли золотом из рогатки»

В марте 1996 года сыщики получили информацию, что на заводе планируется вынести крупную партию золота. Чтобы поймать преступников с поличным, была разработана хитрая операция. Оперативники распространили слух о том, что 7 апреля на заводе состоится внеплановая проверка. А сами ночью устроили засаду, тайно проникнув на территорию «Цветмета» в багажниках автомобилей.

Заговорщики попытались выбросить золотые слитки за пределы завода, используя строительные рукавицы. Один из сотрудников предприятия — дежуривший в ту ночь плавильщик — был задержан с поличным. Вместе с ним арестовали Кузменко и ещё одного работника завода, Сергея Маринина. Оба попались на «химловушку»: тайники, где преступники прятали золото, заранее обработали специальным веществом, оставлявшим следы на одежде.

Сыщики обнаружили слитки золота и серебра в вентиляционных камерах, трубах и даже в вёдрах с краской. Кроме того, сотрудники завода стреляли маленькими кусочками золота через забор при помощи рогатки. Одним из организаторов краж был комендант охраны Каменский. Однако позже выяснилось, что его насильно заставили сотрудничать: бандиты похитили его, вывезли в лес, пытали и инсценировали расстрел, оставив на несколько часов мёрзнуть в снегу. После этого Каменский согласился работать на преступников.

— «Если я отказывался, меня избивали, угрожали или пытались посадить на деньги. С 1993 по 1996 год я выполнял все распоряжения Ефремова», — признался комендант.

Подобным образом бандиты вынуждали к сотрудничеству и других сотрудников завода.

Борьба с ОПГ и разгром «золотой» мафии

Расследование всё глубже проникало в криминальные сети Касимова. Следователи установили, что ключевыми фигурами преступного мира города были двое авторитетов — Андрей Ефремов и Виталий Курбатов. Их противостояние не только обостряло ситуацию в городе, но и вызывало кровавые разборки внутри банд.

Ефремов, будучи одним из главных организаторов хищений на заводе, в конце концов стал мишенью для конкурентов. Курбатов, не довольствуясь своей ролью, заказал убийство Ефремова. Исполнителем стал бандит Рыбаков. Однако операция пошла не по плану: во время нападения Ефремов успел выхватить пистолет и открыл ответный огонь. В перестрелке оба были смертельно ранены. Курбатов, опасаясь, что Рыбаков может выдать его планы, приказал своим людям задушить раненого киллера.

Курбатов долго скрывался, наведываясь в Касимов лишь изредка, чтобы собрать дань с подчинённых. Но и его задержали — в один из таких визитов оперативники арестовали его прямо у ларька с продуктами. Помогло предательство со стороны информатора по кличке «Миша-Нога». На допросах Курбатов пытался выставить себя жертвой обстоятельств, однако доказательства его причастности к множеству преступлений были неопровержимыми.

Разгадка схемы и завершение операции

Сыщикам удалось раскрыть главную загадку: как преступникам удавалось воровать золото, оставаясь незамеченными. Схема оказалась связана с нарушением технологии производства. Задействованные в преступной цепочке сотрудники завода добавляли избыточное количество меди в состав золота после обязательного анализа образцов. Это позволяло им незаметно изымать часть драгметалла.

Наиболее крупный «улов» принадлежал майору Сергею Марченко, который умудрился вынести 30 килограммов золота, спрятав их под бушлатом. Ещё один плавильщик, по фамилии Михайлов, попытался похитить серебро, но не нашёл покупателей и в итоге выбросил его в реку Ока.

Всего за пять лет с завода было украдено около 400 килограммов золота, из которых удалось вернуть 210 килограммов. Похищенное драгметаллопродукция распродавалась через местных скупщиков, а вырученные деньги распределялись между участниками преступной цепочки.

К финалу расследования правоохранительные органы разгромили все основные криминальные группировки, действовавшие в Касимове. Более 120 человек оказались под судом. Среди них капитан Каменский, который получил 4 года лишения свободы с конфискацией имущества, и «правая рука» Курбатова Анатолий Митяков, осуждённый на 11 лет.

Самое суровое наказание досталось Виталию Курбатову. Его признали виновным в организации многочисленных убийств, хищении золота и других преступлениях. Курбатов был приговорён к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Криминальная «золотая лихорадка» в Касимове оставила после себя горькое наследие: 50 погибших, сотни килограммов похищенного золота и сломанные жизни. Но оперативная работа правоохранителей показала, что даже самые хитроумные схемы и мощные преступные группировки можно остановить, если действовать решительно и настойчиво.