40 старшекурсников медуниверситета будут работать на станции скорой помощи Рязани

В рамках реализации задач программы модернизации первичного звена здравоохранения, продолжается укрепление службы скорой помощи.

На сегодняшний день на Рязанскую городскую станцию скорой помощи трудоустроились более 20 старшекурсников РязГМУ им. академика И.П. Павлова. Это студенты 5-6 курсов, работающие на должностях среднего медицинского персонала. Все они совмещают работу с учебой. На вызовы выезжают с опытными коллегами. 12 человек, пришедшие чуть раньше, дежурят по обычному для скорой помощи графику: сутки через трое. Остальные проходят стажировку по 12 часов в день.

Начинающие медики проводят осмотр пациентов, освоили такие виды работ, как выполнение термометрии, глюкометрии и пульсоксиметрии, измерение артериального давления, постановка ЭКГ, введение внутримышечных лекарственных средств, промывание желудка пациенту, находящемуся в сознании, транспортная мобилизация больного. Студенты приобретают навыки оказания неотложной и экстренной помощи, научились применять знания, полученные при изучении медицинской этики и деонтологии.

– Администрация ГБУ РО «ГКССМП» обратилась к руководству медуниверситета с просьбой дополнительно направить студентов старших курсов для оказания медицинской помощи населению областного центра. Мы рады, что наша инициатива получила положительный отклик. Сейчас начинающие коллеги активно включились в работу. Судя по всему, старт оказался успешным. Применение на практике знаний, полученных в вузе, станет хорошей школой, обязательно пригодится им в будущей профессиональной деятельности, – говорит главный врач Рязанской станции скорой помощи Игорь Задоя.

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В настоящее время набор продолжается. Ожидается, что в общей сложности коллектив Рязанской городской клинической станции скорой помощи пополнят около 40 старшекурсников РязГМУ.