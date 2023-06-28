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40 предприятий Рязанской области участвуют в конкурсе перспективных брендов «Сильные идеи для нового времени»

Татьяна Проводина
Image by gpointstudio on Freepik

40 рязанских предприятий принимают участие в конкурсе перспективных брендов в рамках Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». Финал стартовал 28 июня в Москве. Об этом сообщает минэкономразвития Рязанской области.

Конкурс организован в рамках форума впервые по поручению главы государства. На Петербургском экономическом форуме Владимир Путин заявил о необходимости поддержки развивающимся брендам на федеральном и региональном уровнях.

В конкурсе участвуют представители малого и среднего бизнеса, чьи компании показывают устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс получили около 5 тысяч заявок, включая 40 – от Рязанской области.

Министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев отметил, что участниками стали как давно работающие в области предприятия, так и начинающие предприниматели. Компании представляют различную продукцию — стройматериал, бытовую химию, канцтовары, кондитерские изделия, цифровые продукты и изделия народных промыслов.

Заявки собирались через крауд-платформу по 5 номинациям:

продовольственные товары,

потребительские товары,

информационные технологии,

высокие технологии,

креативные индустрии.

Ещё 6 номинаций представили партнёры конкурса.

Жюри определит до 5 брендов-победителей от каждого субъекта. Они смогут получить федеральную поддержку, включая содействие в продвижении на торговых площадках и в медиа.

В Рязанской области также сформирован комплекс мер поддержки брендов. Победителям конкурса помогут в регистрации бренда, а также в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России.

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