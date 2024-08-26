40-летний саратовец съехал в кювет в Путятинском районе

В Путятинском районе на 307-м километре дороги Москва–Челябинск в аварию попал 40-летний житель Саратова. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на информацию от отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Шацкий».

ДТП произошло в воскресенье, 25 августа, в 13:40. Сообщается, что водитель Renault Sandero зацепил обочину и съехал в кювет. Мужчина не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.

Это второй случай за день в районе. Ранним утром 25 августа пенсионер из Московской области также не справился с управлением и съехал в кювет.