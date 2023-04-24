4 пожарных поезда подготовлены к летнему пожароопасному периоду в Рязанской области

Для обеспечения безопасностидвижения в летний пожароопасный период в Рязанской области подготовлены 4 пожарных поезда. Они предназначены для тушения пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В связи с тем, что в этом году теплая погода установилась рано, на Московской железной дороге с начала апреля расчеты пожарных поездов переведены в режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования на возможное возникновение лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей ежесуточно на дежурство заступают 20 сотрудников.

В подготовительный период все пожарные поезда на МЖД прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Для бойцов создан неприкосновенный запас продуктов питания, рассчитанный на трое суток автономной работы на пожарах, заготовлена бутилированная питьевая вода.

Для боевых расчетов пожарных поездов МЖД ежедневно организуются пожарно-тактические тренировки, которые включают в себя проверку теоретических знаний и практических навыков при тушении пожаров.