38% компаний в Рязанской области снижают или останавливают набор сотрудников до конца года

Согласно опросу, проведенному службой исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, больше трети Рязанских компаний снижают или останавливают набор сотрудников до конца года.

- Реклама -

Приостановка поиска сотрудников. 38% компаний в Рязанской области внепланово снижают или останавливают подбор сотрудников до конца 2022 года. В 23% компаний с конца февраля число сотрудников уже уменьшилось, в 4% ожидают, что точно сократят штат до конца года, в каждой четвертой компании – что скорее сократится, чем увеличится. Увольнения коснулись или коснутся в первую очередь сотрудников бэк-офиса, отделов продаж и HR, а также линейных сотрудников в логистике, транспорте и доставке.

Увольнение сотрудников. Работодателей, планирующих или ожидающих уменьшение количества сотрудников, больше всего в Москве (суммарно 40%) и Санкт-Петербурге (32%). Увольнения коснутся в первую очередь работников бэк-офиса (26%), отделов продаж и сопровождения клиентов (22%), HR-отделов (21%), линейного персонала в логистике, транспорте и доставке (21%) и других сфер, считают в компаниях, где штат уже сократился или сократится до конца 2022 года.

Больше всего компаний, принявших решение о снижении или полной остановке набора персонала, находятся в Москве (71%), Санкт-Петербурге (51%) и Приволжском федеральном округе, в который входят Нижний Новгород и Казань (47%). Увеличивают набор сотрудников лишь 4% работодателей, 40% пока не меняют своих планов по подбору новых сотрудников.

- Реклама -

Небольшая часть работодателей (11%) заявила об увеличении количества сотрудников с начала кризиса. А в 36% компаний Рязанской области считают, что точно или вероятно увеличат штат до конца года. Работодатели могут в первую очередь нарастить численность производственного линейного персонала (43%), сотрудников отделов продаж (34%), а также разработчиков и айтишников (29%).

Ставки заработных плат. Большинство компаний (77%) пока не пересматривали ставки заработных плат. В 11% компаний Рязанской области ставки уже снизились, а 11% ждут точного или вероятного уменьшения до конца года. Интересно, что каждый десятый работодатель сообщил об увеличении уровня заработной платы с начала кризиса. А 25% говорят о точном или возможном увеличении зарплаты до конца 2022 года.

Уровень безработицы. Безработица в России в 2022 году может достичь уровня 2009 года и составить от 5,7% до 7,5%, сообщил в интервью РБК в начале апреля гендиректор HeadHunter Михаил Жуков. При этом еще в феврале она была на историческом минимуме и составляла 4,1%, рассказал он. По итогам 2022 года безработица может вырасти более чем вдвое и превысить 9% впервые за последние 10 лет, заявляли опрошенные Bloomberg аналитики. Согласно прогнозу фонда «Центр стратегических разработок», к концу 2022 года в зоне риска в России будет порядка 2 млн рабочих мест, а улучшение ситуации можно ожидать только в 2023 году.