31% жителей Рязанской области, сменивших работу, недовольны новым местом трудоустройства. Такие данные приводит hh.ru.

38% трудоустроенных респондентов Рязанской области сменили работу в течение 2021 года. Из них 35% считают, что новое место лучше предыдущего, 18% не видят разницы, 31% недовольны новой работой и уверены, что она хуже прошлой. Еще 16% затруднились ответить.

Сменить место работы в 2022 году собираются 74% трудоустроенных соискателей региона, 26% не планируют это делать, остальные пока не определились.

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58% из работающих респондентов в 2022 году намерены сменить сферу профессиональной деятельности: как правило, это представители продаж (72%), административный персонал (72%), банковские служащие (65%). Любопытно, что к смене деятельности больше склонны люди старшего возраста: если среди респондентов 18-24 лет такие планы есть только у 46%, то среди 45-54-летних – у 63%.

Чаще всего в качестве новой сферы респонденты рассматривают информационные технологии – 14% из тех, кто хочет сменить профессию, выбрали этот вариант. Далее идут сферы «Административный персонал» (12%), «Добыча сырья» (10%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Высший менеджмент» (по 8%).