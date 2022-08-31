31 августа на семи улицах Рязани не будет холодной воды

В последний день лета на нескольких рязанских улицах отключат холодную воду. На водопроводе будут проводить ремонтные работы, – предупреждает «Водоканал города Рязани».

С 9 до 17 часов холодного водоснабжения не будет по адресам:

Быстрецкая д. 10, 10 к. 1, ст. 2;

1-ый Мервинский проезд д. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Мервинская д. 13, 15, 2/1 (аптека); 2А (автомойка); 2Б (ТЦ «Мервинский»); 4 (м-н «Автомастер»); 7 (Межрайонный следственный отдел);

Московское шоссе, 29 (кафе «Мангальная №1»); 31 (Автовокзал).

С 9:30 до 17 часов холодной воды не будет по адресам:

ул. Горького д. 18 к. 1, 18;

ул. Театральная площадь д. 4;

ул. Циолковского д. 2/6, 4 к.1, 6 к. 3;

ул. Дружная д. 7;

ул. Предзаводская д. 12/9.