Среда, 12 февраля, 2025
-6.6 C
Рязань
Происшествия

300 рыбаков в Сахалинской области эвакуируют с оторвавшейся льдины

Алексей Самохин

В Сахалинской области развернулась масштабная операция по спасению 300 рыбаков, оказавшихся в опасной ситуации. Между селом Мальки и устьем реки Долинка образовалась 10-метровая трещина во льду, из-за чего люди начали дрейфовать в сторону Охотского моря, сообщает телеграм-канал МЧС России.

На место происшествия оперативно прибыли 6 спасателей и 4 единицы техники МЧС России. Для эвакуации рыбаков задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус». Правда, некоторые рыбаки отказываются покидать лед, несмотря на угрозу для жизни, и настаивают на продолжении ловли.

Спасатели призывают рыбаков не рисковать и немедленно эвакуироваться, чтобы избежать трагических последствий.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.