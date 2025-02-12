300 рыбаков в Сахалинской области эвакуируют с оторвавшейся льдины

В Сахалинской области развернулась масштабная операция по спасению 300 рыбаков, оказавшихся в опасной ситуации. Между селом Мальки и устьем реки Долинка образовалась 10-метровая трещина во льду, из-за чего люди начали дрейфовать в сторону Охотского моря, сообщает телеграм-канал МЧС России.

На место происшествия оперативно прибыли 6 спасателей и 4 единицы техники МЧС России. Для эвакуации рыбаков задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус». Правда, некоторые рыбаки отказываются покидать лед, несмотря на угрозу для жизни, и настаивают на продолжении ловли.

Спасатели призывают рыбаков не рисковать и немедленно эвакуироваться, чтобы избежать трагических последствий.