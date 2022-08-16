3 сентября рыбатлон пройдёт в Кирицах около усадьбы

В субботу 3 сентября с 13:00 рядом с усадьбой барона фон Дервиза в Кирицах в 50 км от Рязани пройдет традиционный Кубок главы администрации Спасского района по поплавочному рыбатлону. Регистрация участников на эти соревнования идет на главной странице сайта rybatlon.ru. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей.

Рыбатлонистам нужно будет, как всегда, поймать две любые рыбы и пробежать три круга по 1 километру. На данные рыбатлонные соревнования по традиции приглашаются и сап-серферы, которые примут старт одновременно с бегунами. Только они будут не бежать, а плыть на своих сап-досках. Именно в Кирицах определится чемпион Общего зачета-2022 у мужчин и у женщин. Данный забег станет четвертым и финальным поплавочным рыбатлоном в этом сезоне.

Из Рязани до места действия будет организован бесплатный автобус – в 10:00 от пл. Театральной (от театра драмы) и обратно из Кириц в 17:00. Призов на спасский рыбатлон готовится много, а для девушек и детей до 12 лет, как всегда, будут отдельные награждения.

Все вопросы по поводу предстоящих соревнований можно прояснить в группе Рыбатлона ВКонтакте.

Расписание:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафной круг

16:30 – награждение

16:50 — завершение.