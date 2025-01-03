3 января жителей Рязани приглашают на сказку «В тридевятом царстве»

Управление культуры администрации Рязани сообщило о мероприятиях, которые жители города смогут посетить в пятницу, 3 января.

С 11 часов до 5 числа на площадке перед ДК «Приокский» проходят анимационные программы «Навстречу зиме». Юных рязанцев ждут Сударыня Зима, Дед Мороз и их весёлые помощники.

Самых активных участников развлекательной программы ожидают призы. Вход — свободный.

С 15 до 16 часов на Лыбедском бульваре зрителям представят сказку «В тридевятом царстве». Всех желающих ждёт встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом. Вход — свободный.

До 7 января на площадке перед Главпочтамтом проходит программа «Всё о Новом годе». На здании установили большой экран, где транслируются любимые мультфильмы, выступления рязанских артистов и много другое. Программа проходит с 17 до 21 часа.

Возрастное ограничение: 0+.