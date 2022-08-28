28 августа в Рязани прошло награждение участников и победителей фестиваля «Шили-были и носили»

Сегодня, 28 августа 2022 года, в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоялось награждение участников и победителей Межрегионального фестиваля «Шили-были и носили»!

В рамках этого события рязанские библиотекари показали свою современную коллекцию, выполненную в народном стиле, с приемами лоскутного шитья и кружевоплетения. В таких костюмах могут ходить самые придирчивые модницы по улицам нашего города, ведь каждый наряд современен, а главное – в нём видна традиция исконно рязанских мастериц.

Эту коллекцию библиотека создавала в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. А помогали Есенинке театр народного костюма «Кокетка», музей «Шили-были» и отделение вышивки Рязанского филиала Высшей школы народных искусств академии Санкт-Петербурга. А саму идею костюмов, их цвет и дизайн придумали библиотекари. Такими вот талантами славна Рязань.