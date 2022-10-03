27 регионов тестируют социальные сервисы для населения в реальных условиях

Региональные сервисные уполномоченные (РСУ) из 27 субъектов РФ представили текущую реализацию пилотных решений, направленных на повышение эффективности предоставления государственных услуг. В рамках акселератора социальных решений команды представили скорректированные после первых этапов пилоты, а также разработанные цифровые сервисы.

В течение шести недель команды РСУ при экспертной поддержке специалистов АСИ занимались разработкой решений по 7 жизненным ситуациям: выход на пенсию, буллинг, потеря единственного кормильца, потеря здоровья, насилие в семье, потеря и поиск работы, планирование и рождение ребенка.

«Многие регионы уже действительно могут похвастаться разработанными решениями и результатами протестированных гипотез. Полученные инсайты позволили детализировать или вовремя скорректировать тему проекта в рамках выбранной жизненной ситуации. В октябре я лично пообщаюсь с представителями нескольких регионов и ознакомлюсь с подготовкой пилотных проектов. Впереди – отчетные мероприятия, презентация итоговых пилотов и защита социальных проектов», – прокомментировала итоги демо-дня советник генерального директора АСИ Ольга Линник.

Представители всех 27 регионов подтвердили, что преодолеть недостаточную информированность населения помогают внедренные цифровые сервисы, которые должны обеспечить максимально удобный формат коммуникации с получателями социальных услуг всех возрастов. В планах у команд – проведение вебинаров для органов местного самоуправления, разработка новых регламентов оказания услуг и даже внесение изменений в региональные стандарты.

Ряд регионов, разрабатывающих решения по жизненной ситуации насилие в семье, сфокусированы на достижении наибольшего социально-психологического воздействия среди населения. Проведенные исследования и опросы подтвердили, что необходимо не только оказывать помощь, но и работать с проблемой замалчивания в семье и табуированностью темы. Для работы с проблемными ситуациями используются как информационно-просветительские кампаний, так и креативные проекты.

«Нашим колоссальным открытием стало обращение к театру. Постановка «Житие одной бабы» по мотивам произведения Николая Лескова вызвало сильный эмоциональный отклик у зрителя. Принятие боли главной героини не допускает ни доли толерантности к семейному насилию. Мы продолжим активно работать с этой социально-значимой проблемой и планируем привлечь к ней наибольшее внимание аудитории», – поделилась РСУ Рязанской области Ольга Постникова.

В вопросах потери кормильца регионы чаще всего сталкиваются с проблемами ограниченной доступности качественной психологической помощи. Для решения этой жизненной ситуации команда Белгородской области сфокусировалась на сопровождении ребенка в школе, а также поддержании его эмоционального состояния. Для этого предлагают использовать цифровой сервис, где родителю будет необходимо только проинформировать классного руководителя, а все остальные службы в один клик подключатся автоматически. Кроме того, ресурс будет аккумулировать всю информацию от момента потери родителя до окончания ребенком школы. В начале октября команда приступает к тестированию скриптов, шаблонов и мероприятий для каждой категории и ситуации в школах.

В ближайшие недели команды РСУ доработают пилотные версии сервисов и подготовят финальные версии к защите социальных проектов. Лучшие разработанные практики и решения будут внедрены, а также получат возможность для тиражирования в других регионах.

Институт сервисных уполномоченных внедряется в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) – системы непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанной на принципах клиентоцентричности. Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать проект по всей стране.