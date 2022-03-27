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Воскресенье, 27 марта, 2022

27 марта в Рязани ожидается сильный ветер

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27 марта в Рязани ожидается сильный ветер

7info

Утром и днём 27 марта в Рязанской области ожидается сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

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Скорость ветра порывами достигнет 13-18 м/с, местами 22 м/с.

Температура воздуха по области -3…+2°С.

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