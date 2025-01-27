27 января Рязань присоединилась к празднованию 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Сегодня, 27 января, наша страна празднует 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Именно в этот день в 1944 году была снята блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня и унесшая множество жизней. Рязань вместе со всей страной присоединилась к празднованию великой годовщины.

На площади Победы прошла акция «Блокадный хлеб». Волонтеры Победы раздали рязанцам 125 грамм хлеба — такой была норма хлеба в Ленинграде.

Участникам акции рассказали, как жили в Ленинграде в условиях блокады: о голоде и отсутствии тепла, о блокадном хлебе и карточках.

«Беспримерное мужество тех, кто освобождал измученный город, помогло выстоять ленинградцам в эти сложные дни. В том числе, в обороне города участвовали 20 тысяч рязанцев. Мы всегда будем помнить о героизме жителей и защитников Ленинграда», — поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков. Реклама

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны началась 8 сентября 1941 года, город освободили 27 января 1944 года. За это время из Ленинграда было эвакуировано больше 1,5 миллионов человек. Самый тяжелый период — с декабря по февраль первой блокадной зимы 1941–1942 годов.