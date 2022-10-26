26 октября в Рязани по многим адресам не будет холодной воды

В среду, 26 октября, на нескольких рязанских улицах отключат холодную воду.

С 9:30 до 17 часов холодного водоснабжения не будет по адресам:

Ул. Строителей д. 13а, 13б, 15, 15д, 17 к. 1, 17в, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 к. 3, 37;

Ул. Строителей д. 15в – дом престарелых;

Ул. Строителей д. 15г – ООО «Старт»;

Ул. Строителей д. 39, д. 39а – административные здания.

С 9 до 17 часов холодной воды не будет в домах 17, 19 и 21 по улице Энгельса.

С 9 до 17 часов холодную воду отключат по адресам:

1-й Коломенский проезд д. 1/35, 10/1, 12, 14, 2/37, 6, 8/2, 9;

2-й Коломенский проезд д. 1/41, 10/7, 11, 12, 13, 14, 2/43, 3, 4, 5, 6, 7/6, 8/8, 9/5;

3-й Коломенский проезд д. 1/47, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7/12, 8/14, 9/11;

4-й Коломенский проезд д. 1/53, 2/55, 3, 4, 5, 6, 7/18;

5-й Коломенский проезд д. 1/59, 11, 12, 14, 2/61, 3, 4, 5, 6, 8/26;

6-й Коломенский проезд д. 1/65, 3, 5, 7/30, 9/23;

Ул. Ветеринарная д. 10, 13/10, 16, 17, 22, 28, 3, 4, 9;

Сельскохозяйственный переулок д. 1/16, 2/14, 3, 4, 5, 7/15.

Техническую воду будут подвозить с 10 часов к дому 17 по улице Ветеринарной.

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