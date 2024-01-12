26-летний водитель получил травмы в ДТП в Шацком районе

Управление МВД России по региону обнародовало подробности ДТП в Шацком районе, в котором пострадал 26-летний водитель.

11 января около 21:25 в Шацком районе на 366-ом километре трассы М5 «Урал» 40-летний житель Вологодской области за рулём «Хавал», по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Ланос». За рулём находился 26-летний житель Пензы.

Как итог — водитель «Шевроле Ланос» получил травмы. Ему потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.