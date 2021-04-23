26-летний рязанец не раз продавал алкоголь из своего дома на улице Ленинского Комсомола

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В Рязани 26-летний мужчина не раз продавал алкоголь из своего дома на улице Ленинского Комсомола. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К участковому не раз обращались местные жители. Они заявляли, что возле дома №43 по улице Ленинского Комсомола мужчина продает алкоголь. Из-за этого в квартиру одноэтажного дома стекались граждане с асоциальным образом жизни. Местные жители начали опасаться за свою жизнь.

— За данное преступление 26-летнего мужчину привлекли к административной ответственности. В феврале 2021 года суд назначил ему штраф в 15 000 рублей, — говорится в сообщении.

После этого рязанец продолжил совершать преступления. Участковые зафиксировали очередной факт продажи. В четверг, 22 апреля, против нарушителя возбудили уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ (Розничная продажа алкогольной спиртосодержащей пищевой продукции).

За данное деяние предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев либо исправительные работы на срок до 1 года.