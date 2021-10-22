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Пятница, 22 октября, 2021
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25 октября объявлено в Рязанской области днём траура

7info

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Понедельник, 25 октября в Рязанской области будет объявлен днём траура. Об этом на своей странице ВКонтакте написал губернатор Николай Любимов.

Траур объявят по погибшим во время пожара на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района. Во время ЧП погибли 16 человек, ещё одного работника смены до сих пор не нашли.

По словам Любимова, семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

В день траура отменят развлекательные мероприятия, на официальных зданиях приспустят флаги России. Изменят сетку вещания региональные теле- и радиопрограммы.

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