25 октября объявлено в Рязанской области днём траура

Понедельник, 25 октября в Рязанской области будет объявлен днём траура. Об этом на своей странице ВКонтакте написал губернатор Николай Любимов.

Траур объявят по погибшим во время пожара на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района. Во время ЧП погибли 16 человек, ещё одного работника смены до сих пор не нашли.

По словам Любимова, семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

В день траура отменят развлекательные мероприятия, на официальных зданиях приспустят флаги России. Изменят сетку вещания региональные теле- и радиопрограммы.