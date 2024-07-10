25-летняя жительница Касимова украла с карты 46-летнего любовника 111 тыс рублей

Полицейские задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже более 111 тысяч рублей у жителя города Касимова. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

46-летний житель Касимова сообщил в полицию, что заметил пропажу денежных средств с кредитных банковских карт. К нему обратились банковские работники и уведомили о переводе с кредитного счета 111700 рублей. При этом мужчина уверен, что этого перевода не совершал.

Оперативники уголовного розыска проанализировали банковские операции с денежными средствами заявителя и установили, что к хищению причастна 25-летняя местная жительница. Злоумышленницу разыскали и задержали.

По предварительной информации, касимовец давно был знаком с 25-летней землячкой. Нередко они устраивали совместные застолья, иногда между ними вспыхивали романтические отношения. Однако женщину расстраивала большая разница в возрасте между ними, и она злилась на мужчину. Во время очередного застолья нетрезвая женщина снова разгневалась на собутыльника и, дождавшись, когда тот заснул под действием спиртного, перевела 111700 рублей с его банковского счета. Злоумышленница давно приметила пароль смартфона приятеля и воспользовалась приложением на сотовом телефоне.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.