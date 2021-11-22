Во вторник, 23 ноября, отключат холодную воду на нескольких улицах Рязани. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

С 9 до 17 часов без воды останутся жильцы домов № 1А, 4, 6, 6 корпус 1 (детский сад № 110), 7, 8, 8 корпус 1, 9 (школа № 47), 11, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 14 по улице Великанова; домов № 14, 16 на Сельских Строителей.

С 9 до 18 часов воду отключат на улицах: Березовая, Братиславская, Гоголя, Корнилова, Котовского, Кутузова, Мусоргского, Нахимова, Толстого, Ушакова, Черновицкая, Чернышевского, Щорса, проезд Котовского.

Воды не будет в школах № 57, 37, 64, 19/25, 33, 34.

Для жителей Водоканал организует подвоз воды у дому № 1И на Берёзовой, а также к дому № 5 на улице Щорса.

На это же время отключат воду на 1-м Рязанском проезде, улицах 1-я Нагорная, Голенчинская, Никуличинская, Пронская, Рязанская, Хлебная.