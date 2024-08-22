23 августа христиане вспоминают двух святых с именем Лаврентий, сообщает портал Smotrim.ru.

Лаврентий Римский, живший в III веке, был архидиаконом православной общины в Риме и славился чудотворениями и исцелением прихожан. Лаврентий Калужский, живший в XV–XVI веках, спас Калугу от нападения крымских татар в 1512 году.

В народе этот день называли Лаврентьев день, Лаврентий-Зоречник или просто Лаврентий. Название «Зоречник» связано с красивыми рассветами и закатами, характерными для этого времени года. Считалось, что первые лучи солнца, коснувшиеся лица, приносят силу и красоту, поэтому люди старались выйти из дома пораньше.

Роса, собранная 23 августа, считалась целебной, поэтому женщины спешили собрать ее с травы и листьев. Народные приметы на этот день были разнообразны: обилие желудей на дубе предвещало богатый урожай в следующем году, а много ягод на рябине и калине — суровую зиму. Мелкие волны на воде сулили холодные осень и зиму, а ранний отлет аистов указывал на короткое бабье лето и раннюю осень.

Девушки в этот день ходили в лес за ромашками, веря, что сорванные цветы, вместе с ягодами, принесут им в течение месяца встречу с «второй половинкой». Но важно было не ходить в лес в одиночку, чтобы не столкнуться с темными силами.

Счастливым знаком считалось встретить белых и черных котов, которых нужно было обязательно приласкать. Черный кот мог избавить от неприятностей, а белый — подарить счастье и удачу.

В этот день существовали строгие запреты: нельзя было делиться планами, чтобы они не разрушились, и лениться, чтобы не привлечь нищету. Также не рекомендовалось купаться в водоемах, так как считалось, что это может привести к беде. Важным было избегать ссор и конфликтов с родными, чтобы не затянуть их надолго.