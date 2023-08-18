22-летний водитель погиб в ДТП в Клепиковском районе

ДТП со смертельным исходом произошло 17 августа в Клепиковском районе. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё произошло около 03.10 на 418-м километре трассы «Золотое кольцо». По предварительным данным полиции, 22-летний житель Владимирской области за рулём «Лада Гранта» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Газель». За рулём находился 45-летний житель Иванова.

В результате происшествия водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель «Газели» получил травмы.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков.