Татьяна Проводина

22 августа в рязанском Лесопарке состоится вело-самокатный пробег

Мероприятие посвящено годовщине Государственного флага РФ и пройдёт в рамках акции «Держи флаг по ветру».

Пробег начнётся в 11 часов, – сообщает администрация Рязани в Telegram канале.

Участниками пробега станут активисты молодёжных общественных движений Рязани, волонтёры культуры и все желающие. Маршрут пробега с флагом Российской Федерации на территории Лесопарка пройдёт от входа до разворотного круга перед Ореховым озером и обратно.

Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Информация по телефону 8 (4912) 93-55-55.

Возрастное ограничение 6+

22 августа в рязанском Лесопарке состоится вело-самокатный пробег
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