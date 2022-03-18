-1.6 C
Рязань
Пятница, 18 марта, 2022

21-летнего рязанца приговорили к тюремного сроку за кражу кофе и конфет

spot_img
На главнуюНовости Рязани

21-летнего рязанца приговорили к тюремного сроку за кражу кофе и конфет

Александр Ильин

Московский районный суд Рязани приговорил 21-летнего местного жителя к 1 году 3 месяцам колонии общего режима за кражу кофе и конфет из магазинов «Магнит» и «Пятерочка», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Реклама -

Рязанец совершил кражи в январе 2021 года. Из «Магнита» он вынес 25 упаковок кофе на 3 300 рублей, из «Пятерочки» — 3 банки кофе и 13 упаковок конфет почти на 3 000 рублей. 

В судебном заседании молодой человек признал свою вину. Известно, что ранее его уже судили за хищения. 

Приговор суда не вступил в законную силу. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Сапожковском районе ограничили движение по мосту через реку Мошка 
Комментарии для сайта Cackle
spot_img