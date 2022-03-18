21-летнего рязанца приговорили к тюремного сроку за кражу кофе и конфет

Московский районный суд Рязани приговорил 21-летнего местного жителя к 1 году 3 месяцам колонии общего режима за кражу кофе и конфет из магазинов «Магнит» и «Пятерочка», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Рязанец совершил кражи в январе 2021 года. Из «Магнита» он вынес 25 упаковок кофе на 3 300 рублей, из «Пятерочки» — 3 банки кофе и 13 упаковок конфет почти на 3 000 рублей.

В судебном заседании молодой человек признал свою вину. Известно, что ранее его уже судили за хищения.

Приговор суда не вступил в законную силу.