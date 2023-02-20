Понедельник, 20 февраля, 2023
Татьяна Проводина

21 февраля в МКЦ города Рязани пройдёт концерт «Песню русскую спою»

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Источник: сайт МКЦ города Рязани

Во вторник, 21 февраля, в 18 часов в Муниципальном культурном центре Рязани состоится концерт ко Дню защитника Отечества.

В программе «Песню русскую спою» прозвучат русские народные и патриотические песни, песни на стихи Сергея Есенина и старинные романсы.

Солистами концерта станут лауреат международных конкурсов Алексей Свиридов, Юлия Егоркина и Ольга Козырева.

Вокальные и инструментальные произведения прозвучат в сопровождении оркестра русских народных инструментов, художественный руководитель и дирижёр – Александр Лаврухин.

Репертуар коллектива превышает две сотни произведений – от народных песен до оригинальных сочинений современных композиторов.

Билеты в кассе МКЦ.

Возрастное ограничение 6+

21 февраля в МКЦ города Рязани пройдёт концерт «Песню русскую спою»

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